Tredicenne accerchiato dal branco: una notte di botte e minacce

BRENDOLA - Tredicenne aggredito e picchiato dal branco. Indagini in corso a Brendola dopo la denuncia di un 13enne, residente in paese, che ha raccontato di essere stato vittima, nella tarda serata di martedì 30 giugno, di un aggressione da parte di un gruppo di giovani della zona. Il 13enne, come riportato anche dal Giornale di Vicenza, sarebbe stato accerchiato ad una quindicina di giovani, probabilmente anche loro minorenni, che dopo averlo minacciato senza un apparente motivo lo avrebbero aggredito, per poi dileguarsi.

Una volta tornata a casa il ragazzino ha raccontato quanto accaduto ai genitori che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove gli sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri: al setaccio i video dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.