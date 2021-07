Minaccia la mamma con la mazza da baseball: divieto di rincasare

VICENZA - Ha minacciato più volte l'anziana madre con una mazza da baseball, ma dopo l'intervento degli agenti della Squadra Volanti della Polizia è stato denunciato per minacce aggravate e allontanato dall'abitazione. Protagonista un 47enne, già in passato responsabile di numerose liti con la mamma, con la quale viveva, in un quartiere di Vicenza. Questa volta l'uomo è stato colto sul fatto dopo che la donna ha chiesto l'intervento del 113 al culmine di un diverbio. Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno trovato in cucina la mazza che è stata poi posta sotto sequestro. Il 47enne è stato condotto in Questura dove è emerso a suo carico anche un provvedimento di ammonimento per le numerose e ripetute liti che avevano portato la vittima a rivolgersi alla Polizia. L'uomo ha ricevuto il divieto di tornare a casa.