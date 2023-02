Vicenza. Minaccia di morte la madre, i carabinieri intervengono e picchia anche loro: 26enne arrestato

VICENZA - Aveva bevuto troppo e le urla della lite con la madre risuonavano nella via. Quando i carabinieri sono arrivati sono stati minacciati e aggrediti. Nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, i carabinieri della sezione Radiomobile di Vicenza hanno arrestato un 26enne moldavo residente in città e con precedenti per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

Quando i carabinieri hanno bussato alla porta di casa si sono trovati di fronte un ragazzo agitato che minacciava di morte la madre. I militari lo hanno invitato a darsi una calmata e sono stati minacciati. Il 26enne ha tentato di aggredire la madre e i carabinieri lo hanno bloccato: uno di loro è rimasto ferito. Il giovane è stato arrestato e il Gip ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Vicenza.