Minacce e atti persecutori: non rispetta i divieti, finisce in carcere

LONIGO - Ha violato le prescrizioni del giudice e per questo è stato arrestato nel pomeriggio di ieri (venerdì) dai carabinieri della stazione di Lonigo, finendo in carcere a Vicenza. Il provvedimento dell'ordine di carcerazione, emesso dal Gip presso il Tribunale di Vicenza, è scattato nei confronti di Hermes Codatto, 31 anni, residente nello stesso centro leoniceno.



All’uomo, che nelle settimane precedenti era stato denunciato da una coppia di Lonigo per minacce, atti persecutori e diffamazione, era stato notificato il divieto di avvicinamento e contatto con le parti lese che lo stesso, secondo quanto accertato dai militari, aveva violato continuando nella sua condotta vessatoria. Il pubblico ministero, titolare del fascicolo, sulla scorta della segnalazione pervenuta, ha richiesto al Gip l’aggravamento della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere. Ora Codatto si trova rinchiuso nella casa circondariale "Del Papa" del capoluogo berico. © RIPRODUZIONE RISERVATA