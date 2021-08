Mille km in bici col pacemaker per solidarietà: «Sono stato salvato. Ora voglio ringraziare donando»

SCHIO - Gianluca Santacatterina, 53 anni, imprenditore immobiliare di Schio, è uno sportivo che corre e pedala. A marzo 2020, durante una visita agonistica, gli viene riscontrato un problema cardiaco fino allora ignorato. Di qui il ricovero in cardiologia, poi in terapia semintensiva e infine all'intervento per l'impianto di un pacemaker.

«Restituisco ciò che ho avuto»

«Mi hanno salvato la vita - dice Gianluca -. Per questo ho deciso che parte del mio tempo lo avrei dedicato alla divulgazione della cultura della prevenzione». Ha cominciato a farlo sui social, dove è molto attivo, ma poi gli viene in mente l"impresa" di grande impatto mediatico. Il 1. settembre perciò partirà per Ostuni, in Puglia, in un viaggio in bicicletta finalizzato alla raccolta fondi per la "Associazione Contro l’esclusione", presieduta da Maria Fiaccadori e sorta per non escludere le persone con disabilità dal contesto formativo e sociale. «È il mio modo di dire "grazie" - aggiunge Gianluca - per l'aiuto e la solidarietà che ho avuto dal territorio, a partire dall'ospedale di Santorso e per continuare con quanti stanno sostenendo la mia idea: Stefano Pieropan, titolare di Why Sport, e Alessandra Berto, psicologa e mental coach di Padova, oltre al Comune di Schio che ha concesso il suo patrocinio».

Da sinistra Stefano Pieropan, Maria Fiaccadori, Gianluca Santacatterina, Alessandra Berto e Aldo Munarini davanti al municipio con la bici dell'impresa

Il gagliardetto e le donazioni

Maria Fiaccadori non nasconde la propria gratitudine, così come è palese la soddisfazione dell'assessore allo Sport Aldo Munarini che trova un felice nesso tra questa iniziativa e la speranza che l'impianto sportivo di via Riboli, che è stato per oltre 30 anni un centro di preparazione olimpica, possa diventare un punto di riferimento anche per gli sport paralimpici. Al termine del breve incontro in municipio, Gianluca ha ricevuto il gagliardetto del Comune di Schio da consegnare alla città di Ostuni all'arrivo. Il prossimo 1 settembre Gianluca, accompagnato per alcuni chilometri da una delegazione del Veloce Club Schio, da un gruppo di bambini e dallo stesso assessore Munarini, partirà da Schio per Ostuni. La progressione delle tappe potrà essere seguita sul profilo instagram: Gianluca_Santacatterina. Le donazioni, segnala il Comune di Schio in una nota, sono già aperte e per quanti intendono partecipare l'Iban di riferimento è il seguente: IT 33 M 08669 60641005000875433 intestato a Associazione contro l'esclusione - Causale: "Schio-Ostuni in bicicletta per solidarietà".