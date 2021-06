Ore di grande apprensione per Michele Merlo, 28 anni, ricoverato a Bologna. Il cantante, in arte Mike Bird e diventato famoso dopo la partecipazione ad Amici, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore, in seguito alle conseguenze di una leucemia fulminante. Da quanto si apprende, il giovane si sarebbe sentito male mentre si trovava a Bologna, a casa di amici. Il ragazzo è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì.

Il cantante, ex concorrente di X Factor e di Amici di Maria De Filippi, aveva pubblicato un post sui social, abbastanza emblematico, dove scriveva due giorni fa, sotto una foto con un tramonto sul mare: «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?»; una sorta di allarme lanciato da Mike Bird. Tra i messaggi di sostegno al musicista anche quello del collega Federico Rossi, l’ex del duo Benji e Fede («Forza anima libera») che ha anche pubblicato una story in suo onore. E ancora Aka7even («Daje Brodi»), Thomas Bocchimpani, che fece Amici con lui e che ha partecipato alle manifestazioni di sostegno: «Forza Mike!». Su Twitter, Francesco Facchinetti ha espresso la sua vicinanza al cantante, così come Ermal Meta: «Forza Michele». Ed Emma Marrone, che fu sua coach ad Amici dopo l’addio di Morgan, ha scritto: «Forza amico mio! Non mollare Ti voglio bene Michele!»

Forza amico mio!

Non mollare ❤️

Ti voglio bene Michele! — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 5, 2021

La sua carriera

Michele Merlo, nato a Marostica, in provincia di Vicenza, aveva provato a sfondare nel mondo della musica tramite il talent di Sky X Factor, ma non era riuscito a superare le selezioni. La fama è arrivata poco dopo, nel 2017, quando Merlo invece ha fatto parte dell’edizione di quell’anno di Amici, il talenti di Mediaset ideato da Maria De Filippi. Inizialmente aveva fatto parte della squadra bianca guidata da Morgan, con cui ebbe un rapporto burrascoso, fatto di diverse discussioni. Morgan poi lasciò lo show e venne sostituito da Emma Marrone. Merlo fu eliminato nella semifinale del programma. L’edizione 2017 venne vinta da Andreas Muller. Il cantante vicentino aveva avuto una storia con un’altra allieva, Shady. Nel 2020 Michele Merlo si era poi trasferito in Inghilterra per proseguire i suoi studi musicali e nel 2020 aveva provato ad entrare nel programma della Rai, Sanremo Giovani, ma senza successo. Il suo lp “Cuori stupidi” viene pubblicato nel 2020; i punti di riferimento del musicista sono quelli legati al mondo dell’indie e ad autori quali Kings of Leon, Arctic Monkeys e Jeff Buckley.