Il treno parte con la famiglia in vacanza, ma la figlia 12enne resta sul binario

MESTRE - Ragazzina di 12 anni resta sul binario in stazione a Mestre, mentre la famiglia sale sul treno che parte. Avventura a lieto fine per una dodicenne brasiliana in vacanza con la famiglia. Nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio, il personale della Polizia Ferroviaria per il Veneto, in servizio nella stazione di Venezia-Mestre, è stato informato della presenza di una ragazzina di 12 anni spaventata e disorientata nei pressi del binario 12, da cui era appena partito il treno regionale diretto a Bassano del Grappa.



Gli operatori hanno individuato la minore, brasiliana in vacanza con la famiglia, che, tra le lacrime, ha fatto loro capire di non essere riuscita a salire a bordo assieme ai genitori, prima della partenza del convoglio. Comprese le dinamiche dell’accaduto, gli agenti hanno subito rassicurato la ragazzina e l’hanno accolta negli uffici della stazione e hanno contattato il capotreno del treno in questione. Grazie all’azione sinergica dei poliziotti e del personale Trenitalia, i familiari della giovane turista sono stati rintracciati presso la stazione di Spinea, la prima fermata utile, dove erano scesi, una volta realizzato che la figlia non era con loro. Nel giro di poco tempo, dunque, tutta la famiglia si è ricongiunta e la ragazzina ha potuto riabbracciare i genitori e la sorellina. Ultimo aggiornamento: 22:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA