Mercedes si incendia all'improvviso, la guidatrice salta fuori: auto distrutta in pochi minuti

TRISSINO - Mercedes prende fuoco all'improvviso, la donna alla guida ha la prontezza di riflessi di capire che qualcosa non va, di fermare l'auto e scendere al volo. Pochi minuti dopo la Mercedes era completamente divorata dalle fiamme. E' successo oggi, 26 luglio, poco prima delle 16 in via Ghisa a Trissino. Sul posto, a spegnere l'incendio, i Vigili del fuoco di Arzignano.