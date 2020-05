Olio e pane a km zero: ai mercati di Campagna amica con guanti e mascherina

VICENZA - L'accesso sarà consentito a una sola persona per famiglia. Entrata e uscita verranno separate, bisognerà indossare mascherina, guanti o gel igienizzante e rispettare la distanza sociale di un metro.



Dopo la chiusura provocata dall'emergenza Coronavirus, a Vicenza tornano i mercati alimentari di Campagna amica gestiti da Coldiretti. Lo stop imposto dalla pandemia lascia il posto alla “fase 2”, ovvero a una riapertura che dovrà rispettare le disposizioni nazionali e regionali anticontagio.



Miele, carne e gli altri prodotti a chilometri zero saranno nuovamente in vendita il 9 e 10 maggio nel mercato coperto di contra' Cordenons, a due passi da piazza San Lorenzo, e in quello all'aperto di via Prati.



Il primo sarà operativo dalle 8.30 alle 13.30 il sabato e dalle 9 alle 13 la domenica. Le bancarelle di via Prati, invece, solo domenica dalle 9 alle 13. «Va sottolineato il valore sociale ed economico dei mercati di Campagna amica - sottolinea l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine - Oltre a dare la possibilità al cittadino di fare una spesa sana e sicura, aiutano l'economia territoriale». © RIPRODUZIONE RISERVATA