Mercato ortofrutticolo di Vicenza, il Tar respinge la sospensiva del Comune

VICENZA - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva del Comune di Vicenza sul progetto di riqualificazione del mercato ortofrutticolo , nell'ambito dei fondi europei legati al Pnrr, da cui l'amministrazione era stata esclusa nell'ambito del 'click day'. Il finanziamento comunitario ammontava a 10 milioni d euro. Lo riferisce l'amministrazione comunale berica, secondo cui tuttavia «la decisione del Tar è relativa alla sola fase cautelare e il ricorso deve ancora essere deciso nel merito. Non è quindi posta la parola fine sull'impugnazione che ha. Il Tar ha rigettato la domanda di sospensione ritenendo che non sussista alcun pericolo per l'amministrazione in ragione del fatto che non c'è pregiudizio grave ed irreparabile, tenuto conto della natura patrimoniale del danno lamentato. Faremo istanza perché la causa venga decisa rapidamente nel merito, e comunque valuteremo anche se ricorrere contro l'ordinanza. In ogni caso - conclude la nota - al momento non è ancora pregiudicata la possibilità che il Ministero valuti la nostra proposta».