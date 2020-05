Novità "Mega Basket": MBA oltre al minibasket, propone il suo settore giovanile.

BASSANO DEL GRAPPA - Mai fermarsi. Nonostante le palestre chiuse per l’emergenza COvid-19, nonostante gli obblighi che vietano lo sport di squadra, MBA, la Minibasket Association, la principale societá di minibasket del circondario bassanese, ha voluto rimanere in contatto con i suoi molteplici atleti. Nel presente ma soprattutto in ottica futura, con tante novitá in serbo per la prossima stagione.



“Anche durante la pausa forzata, non ci siamo fermati – ci spiega la dirigente Carla Bizzotto – abbiamo portato avanti iniziative come "lontani mBa vicini!" e "MBAskin in pantofole", proposte che hanno coinvolto con grande entusiasmo i nostri atleti ed atlete con regolari allenamenti online seguiti personalmente dai nostri istruttori ed allenatori”.



Un progetto ben chiaro in mente per la prossima stagione, pensato da mesi e finalmente pronto, una evoluzione che parte dal minibasket e che è rivolta anche ai ragazzi piú “grandi”. “Già da gennaio avevamo maturato la scelta di offrire a tutti la possibilità di giocare a basket a Bassano. Come sempre i nostri progetti nascono da un attento ascolto delle richieste del territorio – continua Carla Bizzotto - per tutti i ragazzi, anche dai 12 anni in su, che vogliano crescere umanamente e tecnicamente e divertirsi giocando a pallacanestro, con impegno e costanza, MBA c'è e ci sarà. Questo progetto nasce per loro”.



Per tutti quei ragazzi che, dopo la fine del minibasket, volessero continuare l'attivitá sportiva nel territorio. Partiranno dunque le nuove giovanili di MBA? “Nella prossima stagione sportiva MBA, oltre al Minibasket, Baskin e Basket Femminile, proporrà al territorio, in funzione delle relative richieste, campionati giovanili per ogni fascia di età dall’under 13 all’under 20”. Con un nome preciso. “Nascerà quindi “Mega Basket”, il settore giovanile che affiancherà e completerà gli altri settori e consentirà quindi a tutti gli atleti, di ogni fascia di età, di poter giocare a pallacanestro secondo le proprie possibilità, capacità ed ambizioni”.



Tutte le categorie giovanili, e non solo. “L'idea é di proporre anche la prima squadra senior MBA Bassano. Riteniamo essenziale, per tutto il movimento, dare un riferimento e punto di arrivo per ogni nostro atleta, piccolo o grande che sia, ovvero la prima squadra. L’idea, alquanto ambiziosa ma dovuta per la storia cestistica della nostra città, è di partire dal campionato di Promozione”.



Il tutto consolidando le basi: minibasket, MBA Pink, Baskin. “Nella stagione sportiva 2019/20 avevamo circa 400 iscritti, 24 squadre tra pulcini, scoiattoli, aquilotti, 2 squadre esordienti, una under 13 Femminile, una squadra MBAPink di 25 bimbe nate nel 2009/10/11. Se le ragazze continueranno ad esserci, saremo ben felici di continuare il percorso insieme: la collaborazione con San Martino rimane ed è un'opportunità di continuità, se i numeri nel territorio non garantissero la possibilità di fare una squadra, e un'occasione di confronto e crescita”.



Una chiusura sul Baskin, lo sport inclusivo che MBA ha fatto conoscere e crescere nel bassanese. “Il Baskin è la testimonianza concreta del significato profondo della parola inclusione – ci spiega Carla Bizzotto - MBA crede moltissimo in questo progetto. In pochi anni le squadre di MBAskin sono diventate 3 con circa 100 iscritti. La grande famiglia MBAskin coinvolge sempre più persone che credono nei valori profondi dell'accoglienza, dell'offrire opportunità, del poter, ciascuno, mettere a disposizione i propri talenti”.



Una pausa, prendere fiato per ripartire a tutta forza: MBA è pronta a superare questo momento difficile e rilanciarsi con nuovi, affascinanti progetti: il settore giovanile e la Prima Squadra.

