Medici no vax, il primario Giacomini reintegrato: «I vaccini anti-Covid un'operazione politica. Gli untori non siamo noi»

VICENZA - «Rientrerò in ospedale a testa alta, perchè non sarò mai un untore per alcun paziente. I vaccini anti-Covid sono stati più che altro un'operazione politica e non mi sono vaccinato perchè sono convinto che ciò non rappresenti la soluzione per limitare il contagio. I dati dimostrano che i contagi negli ospedali ci sono stati ugualmente». A parlare, all'Ansa, è Dario Giacomini, primario di radiologia non vaccinato originario di Aviano, che si prepara a rientrare nell'ospedale di Arzignano, dove lavorava prima della sospensione per mancata ottemperanza all'obbligo. «Si instilla odio verso i sanitari non vaccinati, è una pericolosa furia ideologica».