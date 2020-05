Scopre un segreto nel passato del promesso sposo: matrimonio annullato, ma la sposa viene condannata a pagare 30mila euro

Non ti sposo più: questa frase è costata a una giovane vicentina 30mila euro. La condanna è arrivata alla fine di una vicenda processuale fra due ex promessi sposi.

Matrimonio annullato all'ultimo minuto La giovane aveva comunicato al fidanzato, bolognese di 40 anni, di non voler più convolare a nozze, ma solo qualche giorno prima del matrimonio (le spese per la cerimonia e la festa se le era sobbarcate lui).

Scopre un segreto nel passato del fidanzato Il motivo? Come spiega il Giornale di Vicenza, è legato al passato di lui: aveva fatto aprte di un gruppo di estrema destra ed aveva avuto guai per una aggressione omofoba, per la quale era stato assolto.