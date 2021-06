Sposarsi in villa, ora si può anche alla Rotonda del Palladio: costo mille euro (ma solo per le pratiche del Comune)

VICENZA - Sposarsi all'ombra di Andrea Palladio: la Rotonda, capolavoro dell'architetto veneto, è entrata infatti nell'elenco delle location autorizzate dal Comune di Vicenza ad ospitare la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. «La villa del Palladio che tutti ci invidiano e che da secoli rappresenta un modello per l'architettura mondiale - annuncia l'assessore con delega ai servizi demografici Valeria Porelli - ora potrà diventare anche la cornice unica e indimenticabile delle coppie che vi vorranno celebrare la propria unione. Nell'ottica di valorizzare l'immagine di Vicenza, città d'arte e patrimonio Unesco, l'amministrazione ha infatti accolto la richiesta dei proprietari della villa di inserire la Rotonda tra gli edifici idonei ad ospitare i matrimoni e le unioni civili». Nel corso della pandemia le celebrazioni erano ammesse, ma i divieti sui festeggiamenti hanno convinto molte coppie a posticipare l'importante avvenimento.

«Ora a Vicenza c'è una nuova opzione davvero esclusiva - ricorda Porelli - fermo restando che il Comune continua a mettere a disposizione alcune sue sedi tra cui, gratuitamente per i residenti, la splendida Sala Stucchi di Palazzo Trissino». Alle coppie che decideranno di sposarsi alla Rotonda sarà messo a disposizione il personale dell'ufficio comunale di stato civile per l'espletamento di tutte le pratiche e, se richiesto, il celebrante. Il corrispettivo dovuto per questo servizio comunale è stato fissato in 1.000 euro, come nel caso dell'altra location privata già autorizzata, ovvero Villa Valmarana ai Nani. Al proprietario della Rotonda, con il quale l'amministrazione sottoscrive un contratto di comodato d'uso gratuito degli spazi interni ed esterni per le celebrazioni, è invece richiesto di promuovere le attività culturali e turistiche di Vicenza, distribuendo ai turisti i materiali promozionali sugli eventi promossi dal Comune.