Boldi sul Ponte Vecchio con un'amica biondissima, padovana, per esprimere un desiderio. Poi lascia il Veneto sul Frecciarossa

BASSANO - Inizio d'anno nel Veneto per Massimo Boldi. il comico e attore, 76 anni, si è fatto immortalare sul Ponte Vecchio a Bassano, il manufatto palladiano appena restaurato dopo otto anni di lavori, con una sua bellissima amica, che qualcuno indica come una nuova - o quasi - fiamma, e con la quale ha pubblicato un'altra foto nella sua pagina "official", una foto "targata" Piombino Dese, nel Padovano. L'elegante e giovane signora sarebbe una professionista padovana. Lui come sempre non ha nascosto un suo desiderio neanche tanto nascosto, probabilmente sentimentale, scrivendo: «Qui ci sono ancora io, lei, il ponte di @bassanodelgrappa dove si esprime un desiderio….» .

Complimenti e battute

Molti i commenti dei fan di Cipollino, che si complimentano per la bella amicizia. Un altro però chiosa spiritosamente: «Massimo basta con le giovani nonne. Fai il nonno!». Come noto Boldi è vedovo ormai da 17 anni. Negli ultimi anni gli sono state attribuite varie relazioni con donne più giovani, da Irene Fornaciari a Anita Szacon, e ultimamente anche la modella veneta Beatrice Livieri, ma in questo caso lui ha smentito categoricamente: «Sono solo il suo talent scout».

Padrone del Frecciarossa

Boldi ha lasciato il Veneto, si capisce nei suoi social, su un Frecciarossa il giorno dopo la visita bassanese. Sul treno, completamente vuoto, si è girato un video nel quale si è immortalato in perfetta solitudine: «Sono tutto solo sul Frecciarossa, completamente vuoto. Sono qui solo e "bello rizzo". Il treno è tutto mio, l'ho comprato, col mutuo» ha scherzato.