Incendio in casa, si intossica per salvare il padre disabile

MASON VICENTINO - Incendio al piano terra di un’abitazione a due piani in via Chiesa a Mason verso le 17.20 di oggi: una persona è stata portata in ospedale per aver respirato del fumo. Le fiamme scaturite nel locale di una piccola cucina per dell’olio lasciato sul fuoco hanno provocato l’incendio dei pensili e un gran quantità di fumo. Prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco soccorsi, l’uomo rimasto intossicato dal fumo è riuscito a portare al sicuro il padre disabile, residente al primo piano. L’uomo ha poi respirato del fumo nel tentativo di spegnere le fiamme.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano hanno prontamente spento l'incendio per poi evacuare i fumi mettendo in sicurezza la casa. Rispristinato anche l’impianto elettrico che aveva subito dei danni. La persona disabile ha potuto cosi fare rientro nella propria abitazione dopo un’ora e mezza circa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

