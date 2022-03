Indicazioni solo in cinese, sequestrate 118.000 mascherine chirurgiche

VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato 118.000 mascherine chirurgiche monouso messe in vendita in violazione del “Codice del Consumo”, stoccate per la commercializzazione ma prive di indicazioni ed istruzioni di utilizzo in lingua italiana (le stesse erano presenti solo in lingua cinese, ossia nell’idioma del produttore). Il sequestro è avvenuto ad opera dei militari della Compagnia di Schio, in una perquisizione locale, fatta nei confronti di una società di capitali con sede a Roma nell’ambito di una parallela attività d’indagine. La società di capitali proprietaria della merce è stata segnalata, rischia una sanzione tra i 516 euro e i 25.823 euro.