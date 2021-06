Martiri delle Foibe, rubata la lapide appena inaugurata: scatta l'indagine

MONTECCHIO - I carabinieri e la Digos hanno avviato indagini a Montecchio Maggiore sul furto di una lapide dedicata ai martiri delle Foibe. Un fatto scoperto nella giornata di lunedì e risalente quasi sicuramente al week-end precedente. La targa, che ricorda le vittime dei partigiani comunisti di Tito sul confine orientale, era stata collocata solamente due settimane fa.

Sulla vicenda parole di sdegno arrivano da Coriolano Fagarazzi, presidente del Comitato provinciale di Vicenza dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

«Il furto della lapide - afferma - provoca una grande tristezza perché ricorda le migliaia di italiani trucidati dai partigiani comunisti titini. Si tratta di morti dei quali per decenni non si era nemmeno potuto parlare e che fino all'istituzione del Giorno del ricordo, nel 2004, venivano ricordati quasi solo dagli esuli istriani, fiumani e dalmati». «Scrivere la verità fa male - aggiunge Fagarazzi - la nuova inquisizione del pensiero unico non brucia i libri, li ruba».