Spacca tutto col martello nella sala giochi: fracassate 13 slot machine, poi si dà alla fuga

VALDAGNO - Nella tarda serata di domenica i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Valdagno hanno deferito per danneggiamento aggravato un cittadino originario dell'est Europa classe '87 per aver distrutto tredici macchine tipo slot machine in un nota sala giochi della «città della lana». Nel pomeriggio l'uomo, dopo essere entrato all'interno della sala, senza motivo apparente, si è scagliato con un martello contro le macchine da gioco li presenti fracassandole totalmente, dandosi poi alla fuga nelle vie cittadine, abbandonando il martello ormai distrutto.

Allertati dalla centrale operativa sono giunti sul posto i militari della Radiomobile con quelli della locale stazione per effettuare i dovuti accertamenti e raccogliere elementi investigativi per individuare l'autore del reato. Sono state avviate così le ricerche nell'ambito del territorio ed in quelli limitrofi, attivando tutte le pattuglie dell'Arma. Nell'arco di circa tre ore l'uomo è stato rintracciato a Valdagno. Vistosi scoperto, ha tentato di allontanarsi a piedi, venendo tuttavia raggiunto dagli operanti che lo hanno trovato in forte stato di agitazione, tanto che i militari sono stati costretti ad intimare più volte allo stesso di fermarsi e seguirli. Calmatosi l'uomo è stato quindi condotto al comando compagnia. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato dinanzi all'autorità giudiziaria berica.