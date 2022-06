Marsupi portabambino fuori legge: sequestrati 1.300 pezzi per 250 mila euro

LONIGO - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno sequestrato a Lonigo presso un operatore professionale specializzato nel commercio all’ingrosso di articoli di puericultura, 1.292 marsupi porta bambino del tutto privi dei requisiti sopra descritti e delle precauzioni da seguire prima del loro utilizzo - per questo potenzialmente pericolosi per la salute dei bambini - del valore di circa 250.000 euro. Per ridurre il rischio di un uso improprio, gli articoli in questione (degli zaini flessibili porta neonati), prima di essere immessi sul mercato, dovevano essere accompagnati da avvertenze generali (e in particolare quelle riguardanti il pericolo di caduta, soffocamento e strangolamento), che invece erano assenti. La Camera di Commercio ha inflitto all'operatore sanzioni amministrative per la violazione dell’art. 104 comma 6 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).