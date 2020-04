Bmw distrutta nel frontale contro un camion: automobilista gravissimo

MAROSTICA - Sono gravissime le condizioni di un automobilista coinvolto nel pomeriggio di oggi (venerdì 24 aprile) in un incidente stradale avvenuto, attorno alle 14, lungo la Nuova Gasparona, nel territorio di Marostica per lo scontro tra una Bmw 320 e un camion da cantiere. Nel sinistro l’automobilista, rimasto incastrato tra le lamiere, ha riportato ferite molto gravi ed è ora ricoverato in rianimazione.



I vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento di Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto il conducente della Bmw finita fuori strada dopo il violentissimo urto. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale in ambulanza. Illeso l’autista del mezzo pesante.



I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro mentre il personale del commissariato ha deviato il traffico. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora. Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA