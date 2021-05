Marostica, ripartono i concerti e arriva Ben Harper

MAROSTICA (VICENZA) - Ben Harper torna in Italia per tre date a luglio. Il cantautore californiano sarà protagonista il 14 luglio al Summer Festival di Marostica (Vicenza), il 16 luglio a Umbria jazz 2021 all'Arena Santa Giuliana a Perugia e il 18 luglio a Stupinigi Sonic Park a Nichelino (Torino). Dopo l'annullamento del tour con gli Innocent Criminals per non lasciare i fan italiani a bocca asciutta, Ben Harper ha deciso di intraprendere A Solo Evening with Ben Harper, un breve tour in un'intima versione solista e in acustico, chitarra e voce. Il cantautore suonerà tutti i principali brani del suo repertorio alternandosi tra chitarre acustiche, elettriche e slide guitar in quello che si annuncia come uno degli eventi più speciali dell'estate live italiana.