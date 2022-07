Tragedia in Marmolada: scende a 5 il numero dei dispersi. Confermate le 7 vittime, solo 4 quelle identificate

CANAZEI (TRENTO) - È sceso a cinque il numero di dispersi nel disastro della Marmolada. Il bilancio, ancora provvisorio, è quindi di sette corpi recuperati, di cui quattro riconosciuti, due in fase di riconoscimento e uno che rimane sconosciuto. L'ultima vittima riconosciuta ufficialmente è una persona residente in Trentino. Mentre gli altri tre, ricordiamo sono i veneti Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo. Le persone ferite sono invece otto, di cui una dimessa. Tra i ricoverati c'è anche il 30enne di Treviso che è stato riconosciuto oggi, 5 luglio, dai suoi genitori. A darne notizia è stato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia (VIDEO), che ha postato su Facebook il racconto di quanto avvenuto. «Dopo aver parlato con due coppie di genitori ieri a Canazei, nella sala dell’accoglienza dei famigliari dei dispersi sulla Marmolada, ho deciso di far fare alcune foto e confrontarle con i particolari anatomici, per vedere se era possibile arrivare a un riconoscimento. Ebbene questa mattina una coppia di genitori ha ritrovato il proprio figlio. Il paziente in prognosi riservata a Treviso ora ha un nome e un cognome».

Domani, 6 luglio, è in previsione una riunione operativa presso la Procura della repubblica di Trento.