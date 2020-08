Piantagione di marijuana in casa: stangato un 41enne

BASSANO DEL GRAPPA - Una piantagione di «marijuana sativa» che sbucava dalla recinzione di un'abitazione privata è stata scoperta dai Carabinieri di Bassano del Grappa a Nove. Confermata la presenza dello stupefacente anche dall'intenso odore di cannabis, è stata eseguita una perquisizione che ha consentito il rinvenimento di quattro piante in varie fasi di crescita, alcune delle quali alte oltre due metri, che sono state poste sotto sequestro assieme al fertilizzante. Il proprietario dell'abitazione, S.R. 41 anni, è stato denunciato alla Procura della repubblica di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e sarà segnalato alla Prefettura come assuntore. © RIPRODUZIONE RISERVATA