Michele Merlo, Maria De Filippi assente ai suoi funerali: il motivo

Maria De Filippi assente ai funerali di Michele Merlo. La conduttrice non ha partecipato alle esequie del giovanissimo ex concorrente di Amici morto a causa di un'emorragia cerebrale. La sua morte ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e diverse persone hanno preso parte all'ultimo saluto.

Michele Merlo, il video in cui parla della morte: «Se vuoi bene a qualcuno diglielo prima che sia tardi»

APPROFONDIMENTI NORDEST Il funerale di Michele Merlo, commozione allo stadio IL FUNERALE A ROSà Michele Merlo, l'addio della fidanzata al suo «romantico... ULTIMO SALUTO Michele Merlo, mille persone ai funerali: il toccante addio dei... NORDEST Sulla bara il cappellino di Michele Merlo, quello dei suoi concerti MICHELE MERLO Michele Merlo, il padre: «Respinto dal pronto soccorso e... BOLOGNA Michele Merlo, si indaga per omicidio colposo: la procura apre un... ROMA Michele Merlo, Maria De Filippi e Amici sui social: «La tua era... VICENZA-BASSANO Michele Merlo, il video in cui parla della morte: «Se vuoi bene... SPETTACOLI Michele Merlo, Maria De Filippi commossa: «Eri speciale, lo... IL RICORDO Michele Merlo, Emma Marrone gli dedica il concerto: «Sei nel... ROSà Michele Merlo è morto: leucemia fulminante per l'ex di... IL RICORDO Michele Merlo, l'amico Federico Baroni: «Aveva pensato di...

Maria ha deciso di non partecipare di persona, ma non ha certo dimenticato il ragazzo avrebbe deciso di fare un gesto in maniera del tutto riservata nei confronti del musicista scomparso. Secondo quanto riporta Fanpage, pare che nei prossimi giorni Maria De Filippi si recherà a casa Merlo per portare i suoi saluti ai genitori di Michele. Un gesto privato e discreto nello stile della conduttrice. Presente invece al funerale Emma, ex coach del ragazzo nel corso dell'edizione 2017. I due avevano da subito instaurato un buon rapporto e la cantante non ha mai nascosto il profondo dolore per quella perdita.

Michele Merlo, il padre: «Respinto dal pronto soccorso e accusato di usare droghe». Il giallo sulla visita della guardia medica