Margherita corona il suo sogno e dopo la laurea in Farmacia ottiene anche quella in Medicina: «Ora vorrei fare l'epatologa»

BASSANO - La bassanese Margherita Cadore corona il suo sogno e ottiene la seconda laurea a 32 anni: la scorsa settimana ha infatti sostenuto la tesi alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Ferrara.

Aveva iniziato questo percorso di studi quando aveva 26 anni - nel 2016 - dopo aver concluso la prima laurea in Farmacia a Padova.



«Ha fatto davvero molti sacrifici per portare a casa queste due lauree magistrali - spiega orgogliosa mamma Mirca, a sua volta farmacista a Bassano - e vorrebbe ora continuare il suo percorso come epatologa».

Margherita ha discusso una tesi sul trapianto di fegato al centro trapianti di Bologna. Poi la festa con gli amici, il brindisi e ovviamente la corona di alloro.

La festa di laurea in piazza