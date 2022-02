Puliscono il torrente e scoprono una montagna di rifiuti di ogni tipo

MARANO VICENTINO - Vedere cosa è rimasto accatastato in riva al torrente Leogra, dopo il massiccio impiego dei volontari impiegati per la pulizia dell'alveo, lascia senza parole - commenta così l'intervento il comitato Marano Pulita. Non manca proprio nulla alla tipologia standard dell'abbandono illegale: teli in nylon, vestiario, confezioni alimentari, taniche, borse di plastica e della spesa, carta e cartoni, cavi elettrici, piccoli elettrodomestici, e l'immancabile passeggino per bambini. Montagne di rifiuti. Un lavoro straordinario di pulizia degli argini e del letto del torrente quello avvenuto in Via Braglio, ai confini tra il Comune di Marano Vicentino e quello di Malo. Un lavoro che, purtroppo, si deve ripetere costantemente, visto che il luogo è spesso occupato da carovane di mezzi che lo utilizzano come campeggio. Un peccato sprecare regolarmente le energie preziose che vengono dal volontariato, senza cercare di frenare l'illegalità che causa questi scempi ambientali.