Incendio di 2 auto nel garage seminterrato: donna bloccata dal fumo

MARANO VICENTINO - Incendio di due auto all'interno di un garage seminterrato alle 8.45 di domenica 12 settembre in via Giuseppe Brolatti a Marano Vicentino: portata in salvo un’anziana rimasta bloccata dal fumo al piano superiore della casa. Danni da fumo anche alla facciata della casa. I pompieri arrivati da Schio con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori hanno spento l’incendio che ha completamente bruciato una Mercedes classe A e una Volkswagen Golf. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 110 con l’aereazione dell’alloggio.