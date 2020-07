Contro il muro di un'abitazione con l'auto dopo una curva: due feriti

MARANO - Un’auto finisce contro il muro di una vecchia abitazione dopo aver affrontato una curva nei pressi della Chiesa: due persone ferite. E' accaduto all’alba di oggi, domenica 5 luglio, in via San Pietro a Marano Vicentino.

I vigili del fuoco arrivati da Schio hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il passeggero dalla Volkswagen Polo rimasto incastrato nell’abitacolo. I feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale con due ambulanze. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 6.

