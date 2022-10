Maltrattamenti alla moglie e ai tre figli: i carabinieri lo arrestano in casa

VICENZA - Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata un 47enne, residente nella Valle dell'Astico, nella zona più a nord della provincia di Vicenza, arrestato dai carabinieri della stazione di Arsiero, mentre si trovava all'interno della sua abitazione. Il giudice per le indagini preliminari, sulla scorta della richiesta di applicazione di misura restrittiva avanzata dalla Procura della Repubblica, una volta rilevata la sussistenza di gravi esigenze cautelari, ha disposto per l'uomo la custodia nel carcere del capoluogo berico, dove si trova ora rinchiuso. La vicenda ha avuto una svolta decisiva nei giorni scorsi quando la donna, accompagnata dai tre figli, si è recata nella caserma dell'Arma per presentare una denuncia-querela nei confronti del coniuge, dove ha dichiarato di essere vittima, insieme ai propri figli, di reiterati maltrattamenti.