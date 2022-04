Taglieggiavano e maltrattavano anziano estorcendogli denaro: uno in carcere, indagati i complici

VICENZA - Sono accusati di aver taglieggiato, dal dicembre del 2020 fino ad oggi, un pensionato 75enne vicentino, infliggendoli sofferenze fisiche e morali, e costringendolo al consegnare mensilmente delle somme di denaro e a dare ospitalità a cittadini extracomunitari. L'anziano è stato ridotto, spiegano gli inquirenti, in uno stato di indigenza e di povertà, oltre che di prostrazione psicologica.

I carabinieri informano di aver messo fine alle vessazioni con l'arresto del responsabile, nel pomeriggio del 23 aprile scorso, a Vicenza. Militari delle sezioni operativa e radiomobile del Norm, dopo lunga attività investigativa e tecnica, hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Vicenza, Siddique Raihan, 43 anni, cittadino bengalese, domiciliato a Vicenza, irregolare sul

territorio nazionale, gravato da precedenti. Nello stesso tempo i carabinieri, nell’ambito della medesima

ordinanza, hanno dato esecuzione al divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai luoghi che abitualmente frequenta, e del divieto di espatrio, nei confronti di altre due persone, A. A., algerino cinquantaduenne, residente in provincia, regolare in Italia, e Z. I. A. algerino venticinquenne, domiciliato in provincia, irregolare sul territorio nazionale, anche questi entrambi gravati da precedenti.

Tutti, in concorso tra loro, si sono resi responsabili, secondo l'accusa, a vario titolo, di concorso in maltrattamenti,

estorsione e circonvenzione di persona incapace. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato alla casa di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.