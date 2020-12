Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza (12 mesi) per Belluno e Vicenza

ROMA - Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in provincia di Vicenza.

Per i primi interventi di soccorso alle popolazioni e ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, è stato previsto uno stanziamento iniziale di 7.400.000 euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali. È quanto si legge nella nota del Consiglio dei ministri.

