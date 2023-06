Maltempo colpisce la zona Pedemontana, ingenti danni per la grandine

VICENZA - Il maltempo ha flagellato la zona Pedemontana questa notte, tra il 2 e il 3 giugno. In tutto una ventina gli interventi dei vigili del fuoco, partiti dal comando di Vicenza e dal distaccamento di Thiene. Ingenti i danni causati dalla grandine e dall'acqua precipitata dal cielo in poche ore e in grandi quantità.

Colpita la zona Pedemontana, i comuni di Bassano e Cassola.