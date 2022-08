Malore durante l'escursione, 63enne si accascia a terra e muore

GALLIO - Stava passeggiando con il fratello e il nipote quando si è sentito male. Ed è morto. Un 63enne di Marostica si trovava sulla Malga per una breve escursione quando ha detto di non sentirsi bene poco dopo mezzogiorno di oggi, 14 agosto. Il fratello ha chiamato i soccorsi ma quando il soccorso alpino di Asiago, in supporto all'elicottero di Trento emergenza, è arrivato da lui era riverso a terra. L'équipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso. Due squadre del soccorso alpino, arrivate assieme ai vigili del fuoco di Asiago e ai carabinieri, una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, hanno imbarellato la salma per portarla fino al carro funebre.

