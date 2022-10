Malore in casa, Sara muore a 30 anni: il fidanzato rientra e la trova senza vita in bagno

BOLZANO VICENTINO - Torna a casa e trova la fidanzata senza vita. Sara Venturini, 30 anni, stava sdraiata in bagno e il suo cuore aveva smesso di battere. A stroncarla sarebbe stato un malore, ma gli inquirenti hanno disposto l'autopsia per accertare l'esatta causa della morte. Il giallo arriva da Bolzano Vicentino (Vicenza). Il fidanzato, una volta rientrato in caso e avendo vista Sara priva di sensi in bagno, ha chiamato i soccorsi. L'intervento dei sanitari è stato però inutile. La ragazza, 30 anni, era originaria di Altavilla Vicentina. Tra le ipotesi, oltre al malore improvviso, c'è anche la possibilità di una patologia mai diagnosticata. Sara Venturini lascia, oltre al compagno con il quale viveva, la mamma Nadia, il papà Carlo ed i fratelli Lucio, Manuel e Luca. «Sara, cugina mia veglia su di noi con i nostri cari angeli a proteggere le persone che ami. R.I.P. angelo nostro», è il messaggio di un cugino.