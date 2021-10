Malore improvviso mentre cammina sul sentiero con la moglie

GALLIO (VICENZA) - Escursionista colto da malore mentre con la moglie stava percorrendo il sentiero nel bosco della Val Miela, che conduce a Malga Slapeur. L'uomo è stato soccorso oggi dopo mezzogiorno e mezzo. Individuato il punto dove si trovava il vicentino, l'elicottero di Trento ha sbarcato tecnico di elisoccorso ed équipe medica per poi volare a imbarcare un soccorritore di Asiago. Sbarcato nelle vicinanze il soccorritore è risalito lungo il sentiero, dove l'escursionista era stato nel frattempo stabilizzato e imbarellato, e ha preso con sé la moglie per riaccompagnarla a valle. La barella è stata quindi recuperata con il verricello dall'elicottero, partito in direzione dell'ospedale di Trento.



APPROFONDIMENTI ROMANO D'EZZELINO Precipitano con il parapendio sul Monte Grappa: recuperati tra gli... FUMANE Precipita da una roccia per dieci metri, portato in ospedale con...