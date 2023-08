Malore in mezzo alla radura sull'Altopiano dei Fiorentini, l'amico chiama i soccorsi: escursionista 49enne di Tonezza portato in ospedale

VICENZA - Malore in mezzo alla radura sull'Altopiano dei Fiorentini. Questa mattina, 20 agosto, il Suem di Vicenza ha attivato il soccorso alpino di Arsiero per un escursionista che si è sentito improvvisamente male lungo la strada forestale della Val delle Lanze. Si tratta di un 49enne di Tonezza del Cimone che, dopo l'allarme lanciato dall'amico che era con lui, è stato raggiunto da una squadra partita da Tonezza e da una seconda arrivata da Arsiero. L'uomo è stato dall'equipe medica dell'elicottero di Verona emergenza che lo ha trasferito all'ospedale Santorso per i controlli del caso.