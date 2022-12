Stroncato da malore in camminata con le ciaspole: escursionisti lo trovano incosciente a terra

ASIAGO - Partito con le ciaspole per una camminata in solitaria, nel rientrare da Cima Mandriolo, un 55enne di Padova, residente ad Asiago è morto colto da malore. E' stato un gruppo di ciaspolatori, attorno alle 13 di oggi 8 dicembre, ad allertare la Centrale del 118 che a sua volta ha messo in moto il Soccorso alpino di Asiago: si erano imbattuti in un uomo incosciente a terra nella neve, sulla mulattiera che da Cima Mandriolo scende al Rifugio Val Formica.

Una squadra ha raggiunto in fuoristrada il Rifugio, assieme a un'ambulanza di Asiago e ai Carabinieri Forestali di Roana, per poi proseguire in motoslitta. L'uomo, cui i presenti e un medico di passaggio stavano prestando primo soccorso, è stato poi preso in carico dell'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza, sbarcati con un verricello e subentrati nelle manovre di rianimazione. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi ed è stato possibile solamente constatare il decesso. La salma è stata imbarellata e trasportata in motoslitta al Rifugio Val Formica in attesa dell'arrivo dei familiari e del carro funebre. Anche tutti i soccorritori sono stati portati in motoslitta al Rifugio, dove era atterrata l'eliambulanza, poi decollata in direzione di Treviso.