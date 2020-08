Malore dell'autista, il bus fuori controllo contro una recinzione

BASSANO DEL GRAPPA - Poco dopo le 18.15, di oggi giovedì 20 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cereria a Bassano del Grappa per soccorrere un autista di un bus del trasporto urbano, il quale a causa di un malore ha divelto una recinzione, finendo addosso a una siepe, rimanendo accasciato sul volante. Sul bus non era presente nessun passeggero.



I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento hanno supportato il personale sanitario del Suem che hanno rianimato l’uomo sul posto. Dopo le operazioni di stabilizzazione del ferito da parte dei sanitari è stato necessario rompere una vetrata del bus per evacuare con la barella a cucchiaio l'uomo, in quanto non era possibile spostare il bus finito sopra una muretta. L’autista, 50 enne, è stato subito trasferito al vicino ospedale San Bassiano. I vigili del fuoco hanno collaborato con i tecnici del trasporto urbano per la rimozione del pullman. Ultimo aggiornamento: 21:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA