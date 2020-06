Cade dal monopattino e sbatte la testa: 12enne gravissimo operato d'urgenza

MALO - Paura l'altra sera, martedì 23 giugno, a Malo: un ragazzino di 12 anni è caduto a terra sbattendo violentemente la testa mentre correva con il suo monopattino. Il 12enne, come riporta il "Giornale di Vicenza" è satto trasportato in ambulanza all’ospedale di Vicenza, dove è stato sottoposto d’urgenza a un delicato intervento di neurochirurgia. L’operazione è andata bene e ora il ragazzino si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica; le sue condizioni sono stabili. I medici, in ogni caso, si sono riservati la prognosi. Ultimo aggiornamento: 09:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA