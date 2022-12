Malo, prende un grosso coltello da cucina e minaccia i genitori: arrestato un 34enne

MALO (VICENZA) - Un vicentino di 34 anni, residente a Malo, è finito in carcere per aver minacciato i propri genitori, con i quali vive, con un grosso coltello da cucina. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati i coniugi dopo che il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva impugnato l'arma. Una volta giunti nell'abitazione i militari nel concitato intervento, nonostante la resistenza del 34enne, sono riusciti a disarmarlo, evitando il peggio. Ristabilita la calma, i carabinieri hanno recuperato il coltello, sottoposto a sequestro, e proceduto all'arresto. Durante l'udienza, avvenuta nella mattinata di oggi, il giudice ha disposto la convalida dell'arresto, confermando la detenzione nella casa circondariale di Vicenza.