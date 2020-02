Da Malo a Campo Marzo: lo storico Carnevale sbarca nel capoluogo

VICENZA - Da Malo a Campo Marzo passando per Vicenza. Per il secondo anno consecutivo, lo storico Carnevale maladense sbarca nella città del Palladio.



Sabato 22 febbraio carri allegorici, gruppi mascherati, banda e majorettes animeranno il centro storico berico partendo alle 15 da piazza Matteotti. Il corteo attraverserà il salotto cittadino, piazza San Lorenzo e, verso le 16, raggiungerà il parco di fronte alla stazione ferroviaria, da tempo nell'occhio del ciclone per problemi di spaccio e degrado.



Balli, canti e musica con il gruppo vicentino dei Los Locos. E poi maschere, dj set e angoli per il trucco curati dagli studenti del centro di formazione professionale Victory. Questi gli ingredienti della festa destinata non solo a ravvivare Campo Marzo, ma anche a portare nel capoluogo berico i 5 carri in cartapesta realizzati dagli artigiani di Malo. Il più grande, che misura 8 metri di lunghezza e 2,80 di altezza, è “San Giorgio e il drago”.



Occhio alla viabilità. Viale Roma sarà chiuso dalle 14.30 alle 21 dalla stazione a viale Verdi, mentre le linee e i capolinea dei bus verranno spostati in viale dell'Ippodromo. © RIPRODUZIONE RISERVATA