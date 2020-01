«Rovinato da un caso di malasanità»: la battaglia dell'avvocato Ellero

Ultimo aggiornamento: 13:43

VICENZA - «Pretendo giustizia, per questo motivo da oltre quattro anni sto procedendo con la mia. Il mio è un clamoroso caso die malagiustizia, che ho voluto raccontare perchè non si ripeta più». A parlare è l'avvocato professor Renato Ellero , residente a Vicenza, 75 anni, docente per oltre 40 anni di diritto penale e senatore della Repubblica per la Lega Nord, che questa mattina (venerdì 31 luglio), in una lunga conferenza stampa, tenutasi nel suo studio legale, ha raccontato la sua vicenda sanitaria e poi giudiziaria. Al suo fianco l'avvocato Francesco Delaini, del foro di Verona, che lo assiste in questa dolorosa vicenda.La vicenda dell'avv. Ellero, che durante il racconto si è lasciato andare anche a momenti di commozione e di pianto, è iniziata il 31 ottobre 2015 quando venne colpito da un malore in casa e fu immediatamente trasportato all'ospedale di Vicenza, dove è stato ricoverato. E, secondo il suo racconto, al San Bortolo, 28 ore dopo il ricovero e nonostante una serie di accertamenti, è stato colpito da un ictus, che gli provocato una paralisi permanente.Le prime denunce per lesioni gravissime e falso sono state presentate ad inizio 2016 e sono proseguite negli anni, dopo che il pm ha chiesto l'archiviazione del processo penale. Per l'avvocato Ellero «i risvolti sono certamente civili e penali, a partire dai sanitari, medici e infermieri, del San Bortolo, che avrebbero gestito male un principio di ictus cerebrale, ma anche politici. Per questo andrebbe assolutamente aperta dalla Regione Veneto un’indagine amministrativa che riguarda il “mito” falso dell’eccellenza della sanità veneta».La vicenda è stata “rimpallata” tra procure di Vicenza e Trento (lo spostamento è legato al fatto che è stata presentata una denuncia verso i giudici berici), ma l'avvocato Ellero si è appellato (esposto di febbraio 2019) anche al Presidente della Repubblica, unitamente al CSM, alla procura della Corte di Cassazione, al Governo e alla Regione del Veneto. E ora appare intenzionato a sollevare il caso sino alla Corte di giustizia europea.