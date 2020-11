Folla per l'accensione delle luminarie: la piazza sotto un cielo stellato

VICENZA - Fiocchi di neve, cascate di luce, cieli stellati. Vicenza si illumina a festa. In vista del Natale, nel capoluogo berico sono state accese le luminarie che rappresentano, sottolinea il sindaco Francesco Rucco, «un messaggio di serenità con l'auspicio che questo periodo difficile passi presto».

APPROFONDIMENTI VICENZA Vicenza, accese le luminarie

E, nonostante le regole anti Covid e gli inviti a evitare gli assembramenti, molti vicentini sembrano aver preso in parola il primo cittadino, vista la folla che, nel weekend, ha invaso strade e piazze del centro storico. Tra queste, il salotto per eccellenza, ovvero piazza dei Signori, illuminata da un cielo stellato e dal tradizionale abete. Gli alberi di Natale sono spuntati anche in 5 quartieri: Laghetto, Bertesinella, Stanga, Santa Bertilla e Campedello.

Le luminarie si accenderanno tutte le sere fino al 10 gennaio 2021 in centro storico e in corso Santi Felice e Fortunato, via IV Novembre, Borgo Santa Lucia, viale Trieste, corso Padova, Borgo Scroffa, Riviera Berica, e poi a San Bortolo, ai Ferrovieri e a Sant'Agostino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA