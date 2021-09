Lotto, nel vicentino con 3 euro centra una quaterna da oltre 124mila, colpo da 20mila euro anche nella Marca

VICENZA/TREVISO - La dea bendata del Lotto sbarca in Veneto a Costabissara e Ormelle.

In provincia di Vicenza la vincita è stata sostanziosa: oltre 124mila euro, realizzata grazie a una puntata complessiva da soli 3 euro sui numeri 3-9-54-67 sulla ruota di Bari, che ha permesso a un fortunato giocatore di centrare ben sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto - riferisce l'agenzia Agipronews - ha distribuito oltre 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 801 milioni e 400mila euro dall'inizio dell'anno.



A Ormelle "colpo" da 20mila euro



Veneto fortunato anche nell'ultimo concorso del 10eLotto: grazie a una puntata complessiva da 4 euro su un'estrazione frequente, un giocatore di Ormelle, in provincia di Treviso, ha centrato un "nove" da 20mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto, riporta Agipronews, ha distribuito 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3 miliardi dall'inizio dell'anno.