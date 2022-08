VICENZA - Festa a Vicenza ieri sera - 30 agosto - grazie al Lotto: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una quaterna secca da ben 240mila euro sulla ruota di Napoli, una vincita che si piazza nella Top 5 delle più alte del 2022.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro come vincite in tutta Italia, per un totale di 695,7 milioni dall'inizio dell'anno.