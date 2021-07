LONGARE/FALCADE - La lotteria degli scontrini approda in Veneto con una doppietta. Il Veneto è protagonista nell’estrazione settimanale: due dei premi da 25mila euro, riporta Agipronews, sono infatti finiti a Longare (Vicenza) e Falcade (Belluno), mentre gli altri hanno toccato Marciana Marina (Li), in Toscana, e Montecorvino Pugliano (Sa), in Campania. Vanno, invece, in Trentino Alto Adige a Lasa (Bolzano) e nel Lazio a Velletri due dei premi bonus da 10 mila euro.