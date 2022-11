Inaugurato il parco "della legalità": qui venne ucciso da criminali il poliziotto Loris Giazzon

VICENZA - Il capo della polizia Lamberto Giannini ha preso parte a due importanti cerimonie: a Creazzo l'Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Carmela Maresca, ha voluto intitolare il 'Parco della legalità" alla memoria dell'assistente della polizia di Stato Loris Giazzon, vittima del dovere, mentre a Vicenza è stata consegnata alla polizia di Stato la medaglia d'oro di benemerenza della Provincia.

20 APRILE 1993. Era il 20 aprile 1993 quando l'assistente Loris Giazzon, in servizio di volante, interveniva insieme a due altri colleghi alla sede della Banca Popolare Vicentina di Creazzo, ove era in atto una rapina da parte di più malviventi armati, i quali, per darsi alla fuga, dopo aver preso il direttore in ostaggio esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo degli agenti. L'assistente Maurizio Cesarotto veniva gravemente ferito, mentre l'assistente Loris Giazzon veniva colpito mortalmente. A distanza di 29 anni, il ricordo di Loris è ancora vivo come chiaro esempio di altissimo senso del dovere, coraggio e spirito di sacrificio, al servizio della collettività. Alla cerimonia di intitolazione hanno presenziato i familiari di Loris Giazzon e le autorità civili, militari e religiose, così come tanti cittadini. Il capo della Polizia, nel suo saluto commosso, ne ha ricordato l'esempio e gli alti valori che hanno ispirato il suo gesto di dedizione per il bene della collettività ed a difesa dei più deboli. Ancor più significative le sue parole in quanto pronunciate alla presenza degli alunni dell'istituto comprensivo di Creazzo - scuola Manzoni, i quali hanno voluto rendere ancor più solenne la cerimonia con l'intonazione dell'inno nazionale.

MEDAGLIA ALLA POLIZIA. A Vicenza, nella Sala Stucchi di Palazzo Trissino, al capo della Polizia è stata consegnata dal presidente della Provincia e sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, la medaglia d'oro di Benemerenza della Provincia di Vicenza alla polizia di Stato. Il prestigioso riconoscimento ha voluto solennizzare, come si legge nella motivazione «l'inscindibile legame e il profondo rapporto di collaborazione con la polizia di Stato, fondamentale Istituzione della Repubblica. Nel corso degli anni la Polizia di Stato si è sempre rapportata in maniera efficace e collaborativa con la Provincia, in un condiviso spirito di solidarietà al fine precipuo di assicurare la sicurezza del territorio e la pacifica convivenza tra i cittadini, nell'ottica del rispetto delle regole ed a garanzia dei valori espressi dalla Carta Costituzionale».