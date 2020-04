Trattore si ribalta e lo travolge: agricoltore morto sul colpo

LONIGO - Tragico infortunio sul lavoro, nella mattinata di oggi, sabato 4 aprile, in un terreno agricolo di Lonigo, dove un agricoltore settantenne ha perso la vita dopo essere stato travolto e ucciso dal trattore che stava guidando. La disgrazia è avvenuta in un terreno agricolo di sua proprietà, in via Monte Scaranto, ai confini con il comune di Alonte.



Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della locale stazione, giunti sul posto per i rilievi, l'uomo stava risalendo lungo un pendio, quando per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Immediato l'allarme con l'arrivo sul posto di un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso che probabilmente è avvenuto sul colpo. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 8. Ultimo aggiornamento: 12:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA