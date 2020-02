Scatta l'allarme: fiamme dentro l'azienda di assemblaggio batterie Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO (VICENZA) - Invcendio lunedì 10 febbraio a Lonigo, all'interno di un’azienda di assemblaggio e commercializzazione batterie. Le fiamme sono divampate intorno alle 20:40, in località Madonna in via Martire delle Foibe. In ditta è scattato l’allarme antincendio interno automatico.I vigili del fuoco arrivati da Lonigo e Vicenza con un’autopompa un’autobotte e un’autoscala e nove operatori, sono riusciti a entrare all’interno del capannone dotati di autorespiratore e a spegnere le fiamme, localizzate in una zona adibita alle spedizioni. Le fiamme hannooltre a danni da fumo in tutto il capannone. Dopo la completa estinzione dei focolai e un accurato controllo si è provveduto all’areazione dei locali completamente invasi dal fumo. Ledell’incendio di probabilesono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.